6. Oktober 2018, 17:49 Uhr Brasilien Mit aller Gewalt

Jair Bolsonaro ist ein Rechtsextremer, ein Rassist, ein Diktaturverherrlicher - und er ist der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat in Brasilien. Über den erstaunlichen Aufstieg eines Brandstifters.

Von Boris Herrmann

In der Straße, in der Gabriel Araújo wohnt, gibt es eine Polizeisperre. Steine liegen im Weg, man kommt nur als Anwohner weiter. Die Seitenfenster des Autos sind zu öffnen und in der Dämmerung das Innenlicht anzuknipsen, Gesichtskontrolle! Zwei Männer mit Flipflops und kurzen Hosen grüßen Araújo, Daumen hoch, dann räumen sie ein paar Brocken weg. Polizeisperre - das bedeutet hier in Rocha Sobrinho nicht etwa, dass Polizisten dubiose Gestalten aus dem Verkehr ziehen, sondern das Gegenteil. "Ab hier keine Polizei", ...