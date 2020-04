Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gerät immer weiter in Bedrängnis. Nachdem am Freitag überraschend Justizminister Sérgio Moro zurückgetreten war, steht Bolsonaro nun in der Kritik, weil er den Posten mit einem engem Freund der Familie nachbesetzen will. Dazu wurden am Wochenende neue Berichte öffentlich, laut denen die Bundespolizei gegen einen der Söhne des rechtsextremen Politikers ermittelt. Er soll Kopf eines kriminellen Fake-News-Rings gewesen sein.