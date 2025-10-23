Trotz seines fortgeschrittenen Alters will sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im kommenden Jahr um eine vierte Amtszeit bewerben. „Ich werde bald 80 Jahre alt, aber ich habe noch die gleiche Energie wie mit 30“, sagte Lula bei einem Besuch in Indonesien. „Ich werde mich um eine vierte Amtszeit in Brasilien bemühen.“ Der linke Präsident feiert in der kommenden Woche seinen 80. Geburtstag. Der frühere Gewerkschaftschef führte das mit 212 Millionen Einwohnern größte Land Lateinamerikas bereits von 2003 bis 2011 und regiert in seiner dritten Amtszeit wieder seit Anfang 2023.