André Janones ist, wenn man so will, der General von „Lulas Armee“. Mit seinem gleichnamigen Digitalkanal hat er in nur drei Wochen Millionen von Unterstützern für den Staatschef aktiviert.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva preist ihn in den höchsten Tönen. Als „meinen Kompagnon“ und als „meinen General“. Nach der gewonnenen Wahl am vergangenen Sonntag war André Janones einer von nur einer Handvoll Menschen, denen da Silva namentlich dankte. Dieser Wahlkampf sei ihm eine Lehre gewesen, erklärte der wiedergewählte Präsident vor Zehntausenden Unterstützern: „Die digitale Kommunikation wird in meiner Regierung eine große Rolle spielen.“