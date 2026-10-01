Präsident Lula da Silva liegt vor dem ersten Wahlgang in Umfragen nur knapp vor dem ultrarechten Herausforderer Bolsonaro. Die meisten Brasilianer lässt das Duell kalt – obwohl mehr auf dem Spiel steht als nur ein Amt.

Es ist gerade einmal drei Jahre her, dass die Demokratie in Brasilien letztmals ernsthaft angegriffen wurde. Am 8. Januar 2023 wüteten Anhänger des abgewählten ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro in Brasília im Obersten Gerichtshof, im Kongress und hier im Präsidentenpalast. Aus den Rahmen von sieben Bildern, die dabei unter anderem zerstört wurden, hat der Künstler Marcos Anthony eine Skulptur geformt. Sie steht im zweiten Stock des Regierungssitzes. „Jetzt steht die Demokratie wieder auf dem Spiel“, sagt ein enger Mitarbeiter des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva.