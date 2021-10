Wegen der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes hat eine Umweltschutzorganisation Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro () vor dem Internationalen Strafgerichtshof angezeigt. Die Abholzungen richteten regional große Schäden an und wirke sich auf das globale Klima aus, erklärte die österreichische Initiative AllRise am Dienstag in Wien. Sie wirft Bolsonaro Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Auf 300 Seiten seien millionenfache Vernichtung von Lebensgrundlagen, Verwüstung von Regionen, Hungersnöte, Flucht, Vertreibung und Tausende Todesfälle dokumentiert. In Bolsonaros Präsidentschaft sei die Regenwaldabholzung um 88 Prozent monatlich gestiegen. In Den Haag liegen diverse Klagen gegen den rechtsradikalen Präsidenten vor. Stammesführer und Umweltaktivist Raoni Metuktire wirft Bolsonaro Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwerste Verbrechen gegen Indigene vor.