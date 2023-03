Hauptsache, nicht nach Hause: Jair Bolsonaro, hier in Maryland in den USA.

Während Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro seit Dezember in einer privaten Wohnanlage in Florida sitzt, kommen in seiner Heimat immer neue Skandale aus seiner Regierungszeit ans Licht.

Von Christoph Gurk

Auf den ersten Blick wirkt Jair Bolsonaros neues Leben sehr geruhsam. Ende Dezember, in den letzten Tagen seiner Zeit als Präsident von Brasilien, hatte sich der rechtsextreme Politiker in die USA abgesetzt. Zurückgekehrt ist er seitdem nicht, weder zur traditionellen Amtseinführung seines linken Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva am 1. Januar, noch um den rechten Mob zu beruhigen, der wenige Tage später das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília stürmte.