Es sind nur drei kleine Filmschnipsel auf Instagram. Sie zeigen Wonderwoman, die von anderen Frauen trainiert wird und dann gegen eine Armee von Männern kämpft, gegen all die Lügen, die verbreitet würden. Und man braucht nicht viel Fantasie, um in der Wunderfrau Michelle Bolsonaro zu erkennen. Die drei Posts, veröffentlicht Mitte vergangener Woche, sind ihr jüngster Beitrag, um den Präsidentschaftswahlkampf der eigenen Familie zu unterminieren.
Wahlkampf in BrasilienDie Bolsonaros machen sich den Wahlkampf selbst schwer
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Eine heftige Fehde in der Familie des früheren Staatschefs Jair Bolsonaro schadet der Präsidentschaftskampagne seines Sohnes Flávio. Dazu kommen Störmanöver vom Verbündeten Donald Trump.
Jan Heidtmann, Buenos Aires
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