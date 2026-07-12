Es sind nur drei kleine Filmschnipsel auf Instagram. Sie zeigen Wonderwoman, die von anderen Frauen trainiert wird und dann gegen eine Armee von Männern kämpft, gegen all die Lügen, die verbreitet würden. Und man braucht nicht viel Fantasie, um in der Wunderfrau Michelle Bolsonaro zu erkennen. Die drei Posts, veröffentlicht Mitte vergangener Woche, sind ihr jüngster Beitrag, um den Präsidentschaftswahlkampf der eigenen Familie zu unterminieren.