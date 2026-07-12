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Wahlkampf in BrasilienDie Bolsonaros machen sich den Wahlkampf selbst schwer

Lesezeit: 4 Min.

Da demonstrierte die Bolsonaro-Familie noch Geschlossenheit: Im Frühjahr 2025 protestierten Sohn Flávio (3. v.li.) und Ehefrau Michelle (re.) Bolsonaro gemeinsam gegen das Verfahren um den ehemaligen Staatschef Jair Bolsonaro (li.).
Da demonstrierte die Bolsonaro-Familie noch Geschlossenheit: Im Frühjahr 2025 protestierten Sohn Flávio (3. v.li.) und Ehefrau Michelle (re.) Bolsonaro gemeinsam gegen das Verfahren um den ehemaligen Staatschef Jair Bolsonaro (li.). Amanda Perobelli/REUTERS

Eine heftige Fehde in der Familie des früheren Staatschefs Jair Bolsonaro schadet der Präsidentschaftskampagne seines Sohnes Flávio. Dazu kommen Störmanöver vom Verbündeten Donald Trump.

Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Es sind nur drei kleine Filmschnipsel auf Instagram. Sie zeigen Wonderwoman, die von anderen Frauen trainiert wird und dann gegen eine Armee von Männern kämpft, gegen all die Lügen, die verbreitet würden. Und man braucht nicht viel Fantasie, um in der Wunderfrau Michelle Bolsonaro zu erkennen. Die drei Posts, veröffentlicht Mitte vergangener Woche, sind ihr jüngster Beitrag, um den Präsidentschaftswahlkampf der eigenen Familie zu unterminieren.

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