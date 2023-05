Angehörige der Guarani Mbya blockieren aus Protest gegen das "marco temporal" genannte Gesetz eine Hauptstraße in São Paulo.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es ist eine schwere Niederlage für die linke Regierung in Brasilien und ihre Umweltschutzpolitik: Am Dienstagabend hat die Abgeordnetenkammer in der Hauptstadt Brasília einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Rechte indigener Gemeinschaften massiv einschränken könnte.