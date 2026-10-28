Zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen in Brasilien droht dem ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro ein tiefer Fall. Er hatte die Wahlen am Sonntag knapp gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Dann sollte er wegen drohender Fluchtgefahr seinen Reisepass abgeben, bereits seit diesem Sommer wird gegen ihn wegen Geldwäsche, Steuerunterschlagung und Korruption ermittelt.
Präsidentschaftsrennen in BrasilienWahlverlierer Flávio Bolsonaro flieht in die USA
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Gegen den unterlegenen ultrarechten Kandidaten der Liberalen Partei wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Medienberichten zufolge sollen Bolsonaro und seine Familie bereits in den USA angekommen sein.
Von Jan Heidtmann, São Paulo
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