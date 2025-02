Brasiliens Generalstaatsanwaltschaft hat den rechtspopulistischen Ex-Präsidenten Jair Messias Bolsonaro wegen eines versuchten Putsches angeklagt. Auch gegen 33 weitere Personen, darunter hochrangige Militärs, wurde Anklage erhoben. Sie sollen sich an einem Komplott gegen den linken Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva beteiligt haben, um Ende 2022 dessen Amtsübernahme zu verhindern.Unter den Angeklagten befinden sich ehemalige Minister der Bolsonaro-Regierung. Ihnen werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, die Planung eines Staatsstreichs sowie Bestrebungen zur gewaltsamen Abschaffung des demokratischen Rechtsstaats vorgeworfen.General Braga Netto, der 2022 neben Bolsonaro als Kandidat für die Vize-Präsidentschaft antrat, soll demnach die treibende Kraft hinter dem Putsch gewesen sein. Er wurde im Dezember verhaftet. Derweil soll Bolsonaro, Präsident von 2019 bis 2022, die kriminelle Organisation angeführt haben. Ob auch er verhaftet wird, ist offen. Doch musste er bereits seinen Reisepass abgeben. Die Ermittlungen hatten nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Regierungsviertel der Hauptstadt Brasilia am 8. Januar 2023 begonnen, als Tausende Bolsonaro-Anhänger den Präsidentenpalast, das Oberste Gericht und den Kongress verwüsteten. Bolsonaro war zuvor in die USA gereist. Im Zuge der Ermittlungen wurde aufgedeckt, dass Bolsonaro und sein Umfeld bereits nach Lulas Wahlsieg Ende Oktober 2022 Pläne für einen Staatsstreich geschmiedet hatten. So sollten Lula und der Oberste Richter Alexandre de Moraes ermordet werden; Lula mit Gift, Moraes durch Erschießen. Ein Audio-Mitschnitt soll belegen, dass Bolsonaro von den Plänen wusste. Das Attentat sollte am 31. Dezember 2022 ausgeführt werden, Bolsonaros letztem Tag im Amt. Allerdings weigerten sich führende Militärs, den Plan umzusetzen. Bolsonaro drohen bei einer Verurteilung bis zu 39 Jahren und vier Monate Haft.