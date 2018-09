2. September 2018, 18:54 Uhr Brasilien Der Favorit ist ausgeschlossen

Brasiliens Ex-Präsident darf an den Präsidentschaftswahlen nicht teilnehmen. Ein Gerichtsurteil, das Lulas Anhänger mobilisiert.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Im brasilianischen Wahlkampf geht es schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich darum, ob der ehemalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva (2003 bis 2010) am 7. Oktober erneut antreten darf. Es geht darum, wie lange er seine Kandidatur gegen alle Widerstände offiziell aufrechterhalten kann, um den Wahlkampf von seiner Gefängniszelle aus mitzubestimmen. Lula scheint wild entschlossen zu sein, dieses Spiel ins Extrem auszureizen. In einem Gesetz, das 2010 von ihm selbst verabschiedet wurde, steht eindeutig: Wer in zweiter Instanz verurteilt ist, darf nicht antreten. Lulas lange Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche mag hochumstritten sein, Fakt ist aber, dass sie Anfang des Jahres in der zweiten Instanz bestätigt wurde. Das Oberste Wahlgericht hatte am Freitag also praktisch keine andere Wahl, als Lulas Kandidatur aus formalen Gründen abzulehnen. Zwar kann der 72-Jährige gegen die Entscheidung noch in Berufung gehen, aber auch dabei gelten seine Chancen als aussichtslos.

Dennoch gibt Lula nicht auf, und die Arbeiterpartei PT hält an ihrem Spitzenkandidaten fest. Dahinter steckt offensichtlich die taktische Erwägung, seinem Ersatzmann Fernando Haddad, 55, eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen.

Die ungebrochene Popularität Lulas ist für die schwer angeschlagene langjährige Regierungspartei unverzichtbar - auch oder gerade weil er seit April im Gefängnis sitzt. Er hat von dort aus seinen Vorsprung in den Umfragen sogar noch ausgebaut. Nachvollziehbare Ungereimtheiten rund um seine Verurteilung nutzt er geschickt aus, um sich als politischer Häftling einer Zweiklassenjustiz zu inszenieren. Neutrale Beobachter halten das für eine kalkulierte Übertreibung. Brasiliens Justiz ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber sie hat zuletzt auch viele von Lulas politischen Gegnern wegen Korruption angeklagt und verurteilt. Beim Stammklientel der PT aber funktioniert die Opferrolle. Und auch Haddad glaubt offenbar, dass er nur dann Präsident werden kann, wenn er möglichst lange auf der Popularitätswelle des berühmtesten Häftlings des Landes mitschwimmt. "Das Volk ist mit Blick auf den Kandidaten der Partei souverän. Und dieser Kandidat ist Lula", sagte er zur Entscheidung des Wahlgerichts.

Offiziell ist Haddad Lulas Anwalt und gleichzeitig sein Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten. Man kann davon ausgehen, dass alles, was er sagt und tut, mit dem Chef abgestimmt ist. Haddad war nach allgemeinem Urteil zwischen 2013 und 2017 ein innovativer und durchaus erfolgreicher Bürgermeister von São Paulo. Aber er hat das Problem, dass er in weiten Teilen dieses riesigen Landes nahezu unbekannt ist. In Umfragen liegt er derzeit bei rund vier Prozent. Allem Anschein nach versucht Lula, möglichst lange den Diskurs zu dominieren, um sein Stimmenkontingent erst im letzten Moment auf Haddad zu übertragen. Es ist ein Feilschen um jeden einzelnen Tag. Aber es ist auch eine riskante Strategie. Bis zum ersten Wahlgang sind es keine fünf Wochen mehr. Und jeder Tag, an dem Haddad nicht öffentlich als Kandidat auftritt, könnte sich für die PT am Ende auch als verlorener Tag erweisen.