Von Christoph Gurk, Buenos Aires

In den Minuten bevor er starb, hat João Alberto Freitas wohl noch um Hilfe gerufen. Undeutlich, sagt ein Zeuge, wahrscheinlich wegen des Blutes in seinem Mund. "Sie haben ihn schlimm verletzt", sagte der Zeuge der Zeitung Folha d. S. Paulo. Trotzdem habe er Freitas' Stimme hören können. "Helft mir, helft mir!", habe er gerufen.

Fast eine Woche ist vergangen, seit der 40-Jährige am Donnerstagabend auf einem Parkplatz im Norden der brasilianischen Stadt Porto Alegre starb. Zwei Sicherheitsmänner hatten ihn zuvor aus einem Supermarkt der französischen Kette Carrefour geschmissen, warum, das ist noch unklar. Unbeantwortet ist bislang auch die Frage, ob und wieso Freitas einem der Wachleute vor der Tür einen Schlag versetzt hat. Sicher ist nur, dass die beiden Angestellten der Security-Firma in den nächsten zwei Minuten wie von Sinnen auf Freitas eingeprügelt haben, um ihn danach mit ihren Körpern so lange auf den Boden zu pressen, bis Freitas nach etwa vier Minuten qualvoll erstickte.

Nicht nur Überwachungskameras haben diese Szenen aufgezeichnet, auch mehrere Zeugen mit ihren Smartphones. Sie stellten die Bilder ins Netz, wo sie sich rasend schnell weiterverbreiteten. In mehreren großen Städten gingen wütende Brasilianer auf die Straße. Denn die Sicherheitsleute waren weiß, Freitas aber schwarz.

Ausgerechnet am Vorabend jenes Tages, an dem Afrobrasilianer jedes Jahr ihrer schwarzen Identität gedenken, starb ein Schwarzer, totgeprügelt von Weißen. Die ohnehin geplanten Demonstrationen verwandelten sich in wütende Protestmärsche. Vor dem Supermarkt in Porto Alegre drängten sich Demonstranten. Anderswo verwüsteten sie Regale oder legten Feuer.

Von einem brasilianischen George-Floyd-Moment ist die Rede, in Anlehnung an jenen schwarzen US-Amerikaner, der im Mai von Polizisten in Minneapolis getötet wurde, woraufhin ebenfalls landesweite Proteste ausbrachen. Richtig ist dieser Vergleich nur bedingt, denn noch sind die Demonstrationen in Brasilien nicht vergleichbar mit den riesigen Protesten in den USA. Immerhin aber hat der Tod von Freitas eine längst überfällige Diskussion ausgelöst, über Gewalt gegen Schwarze, aber auch über strukturellen Rassismus, der tief verwurzelt ist in der brasilianischen Gesellschaft.

Zwei Drittel der Gefängnisinsassen haben afrobrasilianische Wurzeln

Etwas mehr als die Hälfte der Brasilianer bezeichnen sich heute als schwarz oder farbig, gleichzeitig zeigen Erhebungen aber auch, dass Afrobrasilianer nicht nur ärmer sind als ihre hellhäutigeren Landsleute; sie haben auch eine schlechtere Ausbildung, sind häufiger arbeitslos und verdienen weniger. In Restaurants bedienen Kellner zuerst die weißen Gäste, Polizisten dagegen verhaften im Zweifel erst mal den Schwarzen. Zwei Drittel der brasilianischen Gefängnisinsassen haben afrobrasilianische Wurzeln, und die Wahrscheinlichkeit, gewaltsam getötet zu werden, ist für Schwarze in Brasilien dreimal so hoch wie für Weiße.

Oft sind die Täter dabei Polizisten, allein in Rio haben Beamte im vergangenen Jahr doppelt so viele Menschen getötet wie Polizisten im gleichen Zeitraum in den USA. Immer wieder bringen auch Sicherheitsmitarbeiter Schwarze um. Der Tod von Freitas ist also alles andere als ein Einzelfall.

Zwar stehen Rassismus und Diskriminierung seit 1988 in Brasilien unter Strafe, dennoch aber kehren die meisten Brasilianer das Thema lieber unter den Tisch. So hat das Land bis heute nicht seine unrühmliche Vergangenheit als Sklavenhalternation aufgearbeitet. Mindestens 3,6 Millionen Menschen wurden zwischen 1538 und 1850 aus Afrika ins Land verschleppt. Erst 1888 schaffte Brasilien die Sklaverei ab, als letztes Land der westlichen Hemisphäre. Faktisch blieb die Abhängigkeit der Schwarzen ohnehin noch Jahrzehnte weiter bestehen. Viele ehemalige Sklaven mussten weiter für ihre Herren arbeiten, aus purer Not.

Anders als in den USA gab es in Brasilien aber nie eine strikte Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß. Übergänge waren oft fließend, es kam zu interethnischen Beziehungen, oft allerdings beruhend auf Gewalt und sexueller Ausbeutung. Während in den USA oder Südafrika die Apartheid und Rassentrennung der Staat vorschrieb, entwickelte sich in Brasilien das Modell der "Rassendemokratie": Schwarze und Indigene sollten sich mit den Nachfahren europäischer Einwanderer mischen. So sollte ein harmonisches Zusammenleben entstehen, so sollten gleichzeitig aber auch afrikanische Elemente gewissermaßen ausgewaschen werden.

Die Politik machte sich dieses Modell bald zunutze. Der brasilianische Diktator Getúlio Vargas nutzte die Rassendemokratie, um ein neues Nationalgefühl zu formen. Ein paar Jahrzehnte später bediente sich die Militärdiktatur der gleichen Idee, um dem Land mit Gewalt das Klischee des fröhlichen Schmelztiegels aufzudrücken und die Opposition ruhigzustellen. Es gab keine offiziellen Erhebungen mehr über Hautfarben, genauso wie es offiziell keinen Rassismus gab. Punkt.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass Brasiliens Präsident Jair Bolsonora auch jetzt die Diskussion über Gewalt gegen Schwarze kleinreden will. Brasilien sei immer ein gemischtes Volk gewesen, erklärte Bolsonaro nach dem Tod von Freitas. Wer die Rassismusdebatte schüre, der wolle lediglich das Land teilen und Hass streuen. Brasiliens Vizepräsident Hamilton Mourão wird dabei noch deutlicher: Rassismus sei anderswo ein Problem, "hier in Brasilien gibt es ihn aber nicht, das sage ich mit aller Deutlichkeit", so der ehemalige General.

Die französische Supermarktkette Carrefour hat unterdessen in einem offenen Brief erklärt, man sei "bestürzt" über den Fall und wolle die Hinterbliebenen unterstützen. Und die Polizei ermittelt gegen die beiden Sicherheitsmänner, ebenso wie gegen Zeugen wegen unterlassener Hilfeleistung.

Vor der Filiale, auf deren Parkplatz Freitas am vergangenen Donnerstag starb, legen Passanten und Angehörige derweil Blumen nieder und Schilder, auf denen "Gerechtigkeit" steht und "Rassismus tötet".