Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat seinem Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva eine kurze Amtszeit vorausgesagt. Die Regierung Lula "wird nicht lange bleiben", sagte Bolsonaro bei einer Veranstaltung mit Anhängern in Orlando im US-Bundesstaat Florida, wie die Zeitung Folha de S. Paulo in der Nacht auf Mittwoch berichtete. Zugleich äußerste Bolsonaro seine Absicht, weiter Politik zu machen. "Wir können die Politik nicht verlassen. Ich bin 67 Jahre alt und ich habe vor, in der brasilianischen Politik aktiv zu bleiben. Der rechte Bolsonaro war in der Stichwahl um das Präsidentenamt im Oktober dem Linkspolitiker Lula unterlegen. Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr flog er mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten, wo er sich seither aufhält.