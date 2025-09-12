Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro wird vom Obersten Gericht verurteilt, da er mit Getreuen einen Staatsstreich geplant habe. Das Urteil könnte Donald Trump als Affront auffassen - die Reaktion aus den USA kommt prompt.

Von Jan Heidtmann und Benedikt Peters

Eine Ahnung von dem, was Brasilien in den kommenden Tagen bevorstehen könnte, gab es bereits vergangenen Sonntag. Am Unabhängigkeitstag gingen Zehntausende Anhänger des früheren rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Straßen, um gegen den Obersten Gerichtshof zu protestieren. Denn dort wurde vor der 1. Kammer gerade über die Verwicklung des Ex-Präsidenten in einen Staatsstreich verhandelt. Es sah nicht gut aus für Bolsonaro. Nun haben ihn vier von fünf Richtern tatsächlich schuldig gesprochen: 27 Jahre und drei Monate Haft.