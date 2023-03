Von Christoph Gurk, Mexiko Stadt

Am Ende eines langen Tages stand in Brasilien am Donnerstagabend fest: Ganz so hatte sich Jair Bolsonaro seine Rückkehr nach Brasilien wohl nicht vorgestellt. Ende Dezember war der rechte Politiker in die USA geflogen, in den letzten Tagen seiner Amtszeit als Präsident von Brasilien. Fast drei Monate blieb Bolsonaro dort. Er kehrte nicht zurück zur traditionellen Amtsübergabe an seinen Nachfolger, den linken Luiz Inácio Lula da Silva, und er blieb auch dann noch in seiner privaten Wohnanlage in Florida, als ein paar Tage später am 8. Januar ein rechter Mob das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília verwüstete.