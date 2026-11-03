Der Star und der Sieger einer Wahl sind in der Regel ein und dieselbe Person. In Brasilien ist das anders. Während Lula da Silva, 81, gerade seine vierte Amtszeit gewonnen hat, muss er sich nun mit den Mühen des politischen Alltags herumschlagen. Gefeiert wird dafür André Janones, 42, Abgeordneter aus dem Bundesstaat Minas Gerais und Mastermind der Digitalstrategie der brasilianischen Linken.
LateinamerikaWie Bolsonaro Brasiliens linkem Präsidenten hilft, ohne es zu wollen
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Nach der Flucht von Wahlverlierer Flávio Bolsonaro scheint sich Brasiliens Rechte zu spalten. Das könnte Lula da Silva in seiner schwierigsten Amtszeit helfen.
Von Jan Heidtmann, Buenos Aires
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