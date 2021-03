Der Abgang der gesamten Armeeführung ist beispiellos in der brasilianischen Geschichte und kommt für den Präsidenten äußerst ungelegen. Zur Covid-Katastrophe kommt nun die Furcht vor einer politischen Krise.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Was an jenem historischen Dienstag in Brasilien passiert ist, ist auch einen Tag später immer noch nicht ganz klar: Waren es nun die Generäle, die geschlossen von ihren Führungsposten bei Heer, Luftwaffe und Marine zurückgetreten sind? Oder war es doch der neue Verteidigungsminister, der die Befehlshaber rausgeworden hatte? Sicher ist, dass der Abgang der Generäle - egal von wem er nun ausging - beispiellos ist.