Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist vermutlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichteten am Freitag mehrere brasilianische Medien mit Berufung auf Kontakte in der Regierung. Anfang dieser Woche hatte der brasilianische Präsident im Zusammenhang mit der Pandemie noch von "Fantasie" gesprochen und die Warnungen als übertrieben dargestellt. Dann aber wurde am Donnerstag bekannt, dass einer von Bolsonaros engen Mitarbeitern positiv auf das Virus getestet wurde.

Brasiliens Präsident zeigte sich daraufhin am Donnerstagabend mit Mundschutz bei einem Live-Video bei Facebook. Er stehe unter Beobachtung, erklärte der rechte Politiker, am Freitag werde es Testergebnisse geben. Eine erste solche Probe scheint nun positiv ausgefallen zu sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Brisant wäre eine Erkrankung vor allem auch deshalb, weil der infizierte Mitarbeiter des brasilanischen Präsidenten erst vor wenigen Tagen Kontakt zu US-Präsident Donald Trump hatte.

Brasilien war das erste Land in Südamerika, in dem das Virus auftrat. Bis Freitag wurden etwas mehr als 70 Fälle registriert, nach anderen Angaben bereits 85. Mittlerweile gibt es auch in fast allen anderen Staaten der Region Erkrankte. Einige Regierungen haben schon teils drastische Maßnahmen getroffen: In Argentinien, wo es mehr als 30 Infizierte gibt und der erste Patient bereits an der Viruserkrankung starb, wurden Großveranstaltungen weitgehend untersagt und alle Flugverbindungen mit Risikoländern, darunter auch Deutschland, für 30 Tage eingestellt. Paraguay hat derweil vorläufig alle Schulen geschlossen und El Salvador, wo bislang noch keine Fälle registriert wurden, schottet sich weitgehend ab.

In Brasilien wurde nach Bekanntwerden der ersten Fälle dennoch fast überall im Land der traditionelle Karneval gefeiert, mit Umzügen und Straßenfesten. Besorgt zeigte sich die Politik vor allem wegen der wirtschaftlichen Folgen, die brasilianische Währung ist auf dem Sinkflug. Nun wird es für die rechtspopulistische Regierung immer schwerer werden, die gesundheitliche Gefahr herunterzuspielen. Drastische Maßnahmen auch in Brasilien werden immer wahrscheinlicher.