Von Oliver Klasen

Ein tobender Mob von etwa 3000 Menschen, so schätzen örtliche Medien, hat am Sonntagabend deutscher Zeit in der brasilianischen Hauptstadt Brasília, Chaos ausgelöst und die Institutionen des demokratischen Staates gezielt attackiert. Gewalttätige Demonstranten dringen in gleich mehrere wichtige Gebäude ein, in den Sitz des Parlaments und in den Präsidentenpalast sowie in das Gebäude des obersten Gerichtshofs. Sie durchbrechen Barrikaden, schlagen Fenster ein, stürmen die Eingangshallen und zerstören das Mobiliar.

Detailansicht öffnen (Foto: Eraldo Peres/AP)

Bürgerkriegsähnliche Szenen, mit diesem Begriff hätte man das, was sich in Brasília abspielt, vielleicht früher bezeichnet. Inzwischen gibt es einen besseren, treffenderen Vergleich: Die Bilder an der brasilianischen Hauptstadt erinnerten doch sehr an Washington, 6. Januar 2021, der Sturm auf das US-Kapitol , und der Angriff fanatischer Trump-Anhänger auf die amerikanische Demokratie.

Detailansicht öffnen (Foto: Evaristo Sa/AFP)

Das erste Gebäude, das die Demonstranten stürmen, ist das Kongressgebäude, das die beiden Parlamentskammern beherbergt. Dort gelingt es den militanten Bolsonaro-Anhängern, bis aufs Dach vorzudringen.

Detailansicht öffnen (Foto: Eraldo Peres/dpa)

Die Polizei versucht, mit Wasserwerfern und Tränengas dagegenzuhalten, kann die - offenbar gut vorbereitete - Masse an Menschen jedoch nicht stoppen.

Detailansicht öffnen (Foto: Sergio Lima/AFP)

Vor dem Gebäude spielen sich Jagdszenen ab. Die Militärpolizei versucht mit Autos gewalttätige Bolsonaro-Anhänger einzufangen. Doch die Demonstranten sind zu zahlreich. Es gelingt ihnen, die Fensterscheiben des Kongressgebäudes einzuschlagen und sich Zutritt zu verschaffen.

Detailansicht öffnen (Foto: Eraldo Peres/AP)

Schnell ist das Innere des Parlaments von Hunderten Demonstranten bevölkert.

Detailansicht öffnen (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Auch in den Präsidentenpalast, den Palácio do Planalto, dringen die Bolsonaro-Anhänger ein. Alle drei Gebäude, Parlament, Präsidentenplast und der Sitz des Obersten Gerichtshofs, liegen auf einem Gelände, der Praça dos Três Poderes, dem Platz der drei Gewalten. Er ist Teil der Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre von dem weltberühmten Architekten Oscar Niemeyer konzipierten Regierungsmeile. Brasília wurde erst 1960 als Stadt gegründet, eine auf dem Reißbrett entstandene Stadt im Geiste des damals herrschenden Fortschrittsglaubens. Dementsprechend ist auch die Architektur gestaltet, sie gilt als Meisterwerk der Moderne und ist seit 1987 Unesco-Weltkulturerbe.

Detailansicht öffnen (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Detailansicht öffnen (Foto: Sergio Lima/AFP)

Die Angreifer tragen mehrheitlich Kleidung in den brasilianischen Nationalfarben grün und gelb. Es sind die Farben, die auch Bolsonaros Partei verwendet. Sie forderten ein Eingreifen des Militärs und den Sturz des neuen Staatschef Luis Inácio Lula da Silva, der die Wahl im Herbst knapp gegen Bolsonaro gewonnen hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Im Inneren des Präsidentenpalastes dringen militante Bolsonaro-Anhänger auch in Büros ein und zerstören dort Gegenstände -auch das erinnert an den Sturm des US-Kapitols vor zwei Jahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Eraldo Peres/AP)

Schließlich gelingt es Militärpolizisten, wenigstens an einigen Stellen das weitere Vordringen der Demonstranten zu stoppen.

Detailansicht öffnen (Foto: Eraldo Peres/dpa)

Brasiliens Präsident äußert sich noch am Sonntagabend zu den Unruhen in der Hauptstadt: "Alle Vandalen werden gefunden und bestraft. Wir werden auch herausfinden, wer sie finanziert hat", sagt Luiz Inácio Lula da Silva. Per Dekret ordnet er an, dass künftig nicht mehr der Bundesdistrikt, sondern die Zentralregierung für die Sicherheit in Brasília verantwortlich ist.

Auch Bolsonaros Partei verurteilt die Erstürmung des Parlaments und des Präsidentenpalastes am Abend. "Heute ist ein trauriger Tag für die brasilianische Nation. Alle geordneten Demonstrationen sind legitim. Aber das Chaos hat nie zu den Grundsätzen unserer Nation gehört", sagt Valdemar Costa Neto, der Parteivorsitzende, in einer Videobotschaft.