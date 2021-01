In Brasilien endete mit dem 31. Dezember auch das wohl größte Nothilfeprogramm in der Geschichte des Landes. Mitten in der Pandemie senkte es die Armut. Nun stehen Millionen Menschen erneut vor dem Nichts. Wie sich die verschuldete Regierung neue Hilfen leisten soll, ist unklar.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

2020 war kein leichtes Jahr für die Welt und erst recht nicht für Brasilien. Dennoch erfüllt viele Menschen in Südamerikas größter Nation mit noch mehr Sorge, was 2021 auf sie zukommen könnte. Abermals steigen die Covid-19 Infektionen, und gleichzeitig versinkt eine nationale Impfkampagne schon jetzt in politischen Grabenkämpfen. Vor allem aber endete mit dem 31. Dezember nicht nur ein fatales Jahr, sondern auch der auxilio emergencial, eines der größten Sozialprogramme, die es in der Geschichte Brasiliens wohl jemals gegeben hat.

Seit April 2020 konnten bedürftige Brasilianer 600 Real pro Monat über die Nothilfe im Rahmen der Pandemiebekämpfung beziehen, umgerechnet etwa 100 Euro. Alleinerziehende Mütter bekamen das Doppelte. Viel Geld war das immer noch nicht, doch es reichte zum Leben und vor allem zum Überleben. Schon vor der Pandemie war die Armut groß in Brasilien, rund die Hälfte der Arbeitnehmer hat keinen Vertrag, keine soziale Absicherung, keinen Urlaub und keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Millionen verdienen ihr Geld schwarz als Putzhilfe, auf dem Bau oder mit dem Verkauf von Getränken oder Süßigkeiten am Strand, in Bussen oder auf der Straße.

Mit dem Beginn der Pandemie brach für die meisten von ihnen dieses ohnehin schon prekäre Einkommen weg. Kaum ein Autofahrer ließ noch an der Ampel die Scheibe herunter, um eine Flasche Wasser zu kaufen. Und selbst altgediente Hausangestellte verloren von einem Tag auf den anderen ihre Stellen, weil ihre Arbeitgeber Angst vor einer möglichen Ansteckung hatten. Ihnen allen sollte der auxilio emergencial helfen.

Wie groß der Andrang auf das Nothilfeprogramm letztendlich war, überraschte wohl selbst die Experten: Rund 68 Millionen Menschen haben seit April die Unterstützung bezogen, das ist etwa ein Drittel der brasilianischen Gesamtbevölkerung, und es sind fast doppelt so viele Menschen, wie es überhaupt formelle Stellen in dem Land gibt.

Mit dem Nothilfeprogramm wuchs die Beliebtheit des Präsidenten

Ausgerechnet Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro wurde auf einmal zu einem Retter der Armen in der Not - und das, obwohl er eigentlich die angeblichen Auswüchse der zuvor von linken Regierungen initiierten Sozialprogramme bekämpfen wollte und im Wahlkampf noch einen Sparkurs versprochen hatte.

Tatsächlich hatte sich seine Regierung darum auch zunächst gegen das Notprogramm gewehrt. Und als man sich dann doch breitschlagen ließ, war der Betrag der vorgesehenen Zahlungen so niedrig, dass ihn am Ende das Parlament auf die monatlichen 600 Real erhöhte. Bald aber wurde auch Bolsonaro und seinem Kabinett klar, welch großen Nutzen das Programm hatte, sowohl für die Menschen, als auch für die Wirtschaft und am Ende auch für die Regierung selbst.

Mitten in einer globalen Pandemie und in einer der schwersten Wirtschaftskrisen, die Südamerika je erlebt hat, sank die Zahl der als arm eingestuften Menschen in Brasilien auf das niedrigste Niveau seit Jahrzehnten. Die Ungleichheit nahm ab, Millionen Brasilianer konnten das erste Mal in ihrem Leben ein Konto eröffnen, sich einen Kühlschrank kaufen, einen Ofen, einen Fernseher oder auch nur genug Essen für die nächsten Wochen.

Das Geld kam dabei nicht nur den Beziehern der Nothilfe zugute, sondern auch der Gesamtwirtschaft. Viele Läden in sonst eher benachteiligten Randgebieten machten auf einmal Rekordumsätze, im armen Norden und Nordosten Brasiliens setzte ein Bauboom ein. Gleichzeitig wuchsen auch die Zustimmungswerte für den Präsidenten, in Umfragen gaben mehr als 40 Prozent der Brasilianer an, mit der Politik Jair Bolsonaros zufrieden zu sein, so viele, wie noch nie zuvor in der Amtszeit der Rechtspopulisten.

Wie weitere Hilfen finanziert werden sollen, ist unklar

Doch der Preis für all diese Erfolge ist hoch. Die Verschuldung wächst, im September musste das Programm darum schon von 600 auf 300 Real pro Monat halbiert werden. Insgesamt hat es die Regierung vermutlich schon 300 Milliarden Real gekostet, Ausgaben, die überhaupt nur möglich waren, weil zuvor der Notstand verhängt worden war. Dieser aber endete nun mit dem 31. Dezember - und mit ihm auch der auxilio emergencial.

Die Folgen sind kaum absehbar. Millionen Menschen könnten in die Armut abrutschen, fürchten Ökonomen. Geschäfte werden schließen müssen und mit ihnen Stellen wegbrechen, die Zahl der Arbeitslosen könnte explodieren. Hunger und Not werden zunehmen, warnen Sozialverbände, die ohnehin schon hohe Kriminalität noch weiter steigen. Gleichzeitig dürften mit dem Ende des Notprogramms auch wieder die Zustimmungswerte für Jair Bolsonaro sinken und das wiederum kommt ungelegen, erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass 2022 in Brasilien erneut gewählt wird.

Es gibt darum längst Pläne für neue Sozialprogramme. Allein, wie diese finanziert werden sollen, ist noch vollkommen unklar. Die letzte Hyperinflation ist vielen Brasilianern noch ungut im Gedächtnis; niemand will die Notenpresse hochfahren, um Sozialprogramme zu finanzieren. Auch neue Schulden kann die Regierung wegen Haushaltsbeschränkungen nicht einfach aufnehmen. Am Ende bleiben also nur Sparprogramme an anderer Stelle, um neue Nothilfen zu finanzieren, beispielsweise bei den Renten. Doch dagegen wehrt sich Jair Bolsonaro: Man könne ja nicht den Armen etwas nehmen, um den Notleidenden zu geben, sagt der Präsident.

Wie es nun weitergehen soll, bleibt also unklar. Gut möglich aber, dass sich in den nächsten Wochen noch eine andere Möglichkeit für eine Fortführung oder Wiederaufnahme der Zahlungen ergibt. Die Regierung müsste dafür nur abermals den Notstand ausrufen. Sollte die Infektionskurve weiterhin so steil wachsen, hätte sie allen Grund dazu.