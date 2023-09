Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Auf den ersten Blick ist alles so wie immer: Am 7. September begeht Brasilien seinen Nationalfeiertag. Gedacht wird der Unabhängigkeit von Portugal vor nunmehr 201 Jahren. Schulen und Geschäfte haben geschlossen, wer kann, geht an den Strand oder trifft sich mit seiner Familie, und wer will, der sieht sich eine der vielen traditionellen Militärparaden an, in Rio de Janeiro oder in São Paulo, in Curitiba oder Brasília. Rund 2000 Soldaten werden allein in der Hauptstadt über die Prachtstraße im Zentrum marschieren. Panzer werden auffahren, Einheiten ihren Einsatzwillen demonstrieren und am Schluss zeigt dann noch die Kunstfliegerstaffel ihr Können, auch das ist längst schon Tradition.