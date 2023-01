Nach der Erstürmung von Regierungsgebäuden in Brasilien ist Haftbefehl gegen den Sicherheitschef der Hauptstadt Brasília erlassen worden. Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gerichtshof ordnete am Dienstag die Verhaftung von Anderson Torres an.

Torres war in der Regierung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro Justizminister. Diesen Monat hatte er den Posten als Sicherheitschef von Brasília übernommen. Am Sonntag hatten dort Tausende Bolsonaro-Anhänger den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast gestürmt und die Gebäude weitestgehend verwüstet. Erst nach Stunden war die Lage wieder unter Kontrolle.

Auch gegen den Chef von Brasiliens Militärpolizei, Fabio Augusto Vieira, erließ der Richter Haftbefehl. Beide hätten es versäumt, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, hieß es zur Begründung. Torres war bereits am Sonntag seines Amtes enthoben worden. Er war zum Zeitpunkt der Ausschreitungen nicht in der Stadt, sondern urlaubte mit seiner Familie in Florida. Er werde nach Brasilien zurückkehren und sich der Justiz stellen, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Vieira war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Bolsonaro will frühzeitig aus den USA zurückkehren

Der rechtspopulistische Bolsonaro hatte die Stichwahl Ende Oktober gegen den linken Politiker Luiz Inacio Lula da Silva knapp verloren. Seine Wahlniederlage hat er nicht anerkannt und war zwei Tage vor Ende seiner Amtszeit nach Florida geflogen. Lula, der am 1. Januar vereidigt wurde, macht Bolsonaro für den Gewaltausbruch verantwortlich. Dieser weist das zurück.

Bolsonaro, der sich zum Zeitpunkt der Ausschreitungen am Sonntag im US-Bundesstaat Florida aufhielt, strebt inzwischen eine vorzeitige Rückkehr aus den USA in sein Heimatland an. "Ich bin gekommen, um bis Ende des Monats zu bleiben, aber ich habe vor, meine Rückkehr vorzuziehen", sagte Bolsonaro "CNN Brasil" nach seiner Entlassung aus einem US-Krankenhaus am Dienstag (Ortszeit).

In Brasilien könnte ein Untersuchungsausschuss zu der Aktion seiner Anhänger eingerichtet werden, wie aus einer Mitteilung des brasilianischen Senats hervorging. Bolsonaro war Anfang der Woche wegen starker Bauchschmerzen in ein US-Krankenhaus eingeliefert worden. Das US-Außenministerium wollte den Aufenthaltsstatus von Bolsonaro in den USA nicht kommentieren. Einen Auslieferungsantrag gegen den früheren Staatschef hatte die US-Regierung nach eigenen Angaben jedoch nicht erhalten.