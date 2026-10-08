Manfred Weber, Chef der europäischen Konservativen, fordert nach den Erfahrungen von Sachsen-Anhalt einen neuen Umgang mit der AfD. Für eine Zusammenarbeit sieht er derzeit keine Basis und empfiehlt einen anderen Weg.

Für Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, ist die AfD mehr als ein Gegner: „Die AfD ist unser politischer Feind“, sagt er.

Der CSU-Politiker Manfred Weber, 54, ist Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP). Im Europaparlament nutzt er immer wieder rechte Mehrheiten, um konservative Politik durchzusetzen. Lässt sich daraus etwas lernen für den Umgang mit der AfD in Deutschland? Man müsse heraus aus der „reinen Ablehnungsdiskussion“, hin zum inhaltlichen Streit, sagt er im Interview. Seine Forderung: mehr Mut zur europäischen Vision.