SZ Plus Frankreich : Die Le Pens – eine trübe Familiendynastie

Wahrscheinlich versperren die Franzosen der Familie Le Pen und deren Partei am kommenden Sonntag erneut den Aufstieg an die Macht. Wie im Reflex. Es gibt Gründe, warum das so ist – und warum der Rassemblement National als „rechtsextrem“ gilt.

Von Oliver Meiler