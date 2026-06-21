Der AfD-Mitgründer und Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke kritisiert eine „Ausgrenzung“ seiner früheren Partei und fordert gleichzeitig deren programmatische Neuaufstellung. Die sogenannte Brandmauer werde wohl fortbestehen, „wenn die AfD nicht in einem unübersehbaren, demonstrativen Akt die Grundsätze ihres politischen Handelns auf die Verfassung verpflichtet und dies als Gesamtpaket mit großer Mehrheit verabschiedet“, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Lucke fordert die AfD unter anderem zu einem Ja zu Nato und EU-Mitgliedschaft und zur Ablehnung jeder Diskriminierung auf. Außerdem müsse die Partei ein Selbstverständnis als „staatstragende Reformpartei, nicht Fundamentalopposition“ entwickeln.