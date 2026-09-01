Zum Hauptinhalt springen

Vor der Wahl in Sachsen-AnhaltWie stabil die Brandmauer der CDU noch ist

Lesezeit: 4 Min.

Auf dem Parteitag vor der Bundestagswahl 2025 fordern Demonstranten die Einhaltung der  Brandmauer zur AfD.
Auf dem Parteitag vor der Bundestagswahl 2025 fordern Demonstranten die Einhaltung der  Brandmauer zur AfD.
Kay Nietfeld/dpa

Können sich die Wähler auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der Christdemokraten verlassen? Gegenüber der AfD scheint das so zu sein. Doch die Frage nach dem Umgang mit der Linken treibt die Union um.

Von Robert Roßmann, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Es gibt nicht viele CDU-Parteitage, die ein derart großes Medieninteresse ausgelöst haben wie der 2018 in Hamburg. Angela Merkel trat damals nach fast zwei Jahrzehnten an der Parteispitze nicht mehr an, es war der Anfang ihres Abschieds von der Macht. Es kam zu einem spannenden Rennen um Merkels Nachfolge, das am Ende Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Stichwahl gewann – gegen einen gewissen Friedrich Merz. Mehr als tausend Journalisten waren akkreditiert. Doch trotz dieser gewaltigen Aufmerksamkeit fand damals ein Parteitagsbeschluss, der die CDU bis heute beschäftigt, in der Berichterstattung fast keine Beachtung.

Zur SZ-Startseite

Rechtspopulismus
:Wie Deutschlands Nachbarn auf die AfD schauen

Europäische Länder haben vielfältige Erfahrungen mit extrem rechten Parteien, teils saßen sie sogar in der Regierung. Was hält man dort vom Aufstieg der AfD – und von der Brandmauer?

SZ PlusVon SZ-Korrespondenten

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite