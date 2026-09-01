Können sich die Wähler auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der Christdemokraten verlassen? Gegenüber der AfD scheint das so zu sein. Doch die Frage nach dem Umgang mit der Linken treibt die Union um.

Es gibt nicht viele CDU-Parteitage, die ein derart großes Medieninteresse ausgelöst haben wie der 2018 in Hamburg. Angela Merkel trat damals nach fast zwei Jahrzehnten an der Parteispitze nicht mehr an, es war der Anfang ihres Abschieds von der Macht. Es kam zu einem spannenden Rennen um Merkels Nachfolge, das am Ende Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Stichwahl gewann – gegen einen gewissen Friedrich Merz. Mehr als tausend Journalisten waren akkreditiert. Doch trotz dieser gewaltigen Aufmerksamkeit fand damals ein Parteitagsbeschluss, der die CDU bis heute beschäftigt, in der Berichterstattung fast keine Beachtung.