Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat nach dem Aus der Koalition mit dem BSW seine Urlaubspläne abgebrochen. „Der Ministerpräsident hat seinen lange geplanten Urlaub abgesagt und wird seinen Amtsgeschäften nachkommen“, sagte Regierungssprecherin Ines Filohn . Die geplanten Urlaubstage hatten für Kritik gesorgt. Der SPD-Regierungschef hatte die Koalition am Dienstag nach mehr als einem Jahr aufgrund anhaltender Streitigkeiten im BSW beendet. Er will vorerst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten und strebt eine SPD/CDU-Koalition an, die nach jetzigem Stand durch Übertritte aus der BSW-Fraktion eine Mehrheit von zwei Stimmen im Landtag hätte. Termine für Gespräche stehen bisher nicht fest.