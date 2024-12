Brandenburg:Woidke im zweiten Durchgang als Ministerpräsident wiedergewählt

Woidke ist seit 2013 mit wechselnden Mehrheiten Ministerpräsident. Für seine Wiederwahl nötig waren 45 Ja-Stimmen. Im ersten Wahlgang war Woidke noch mit nur 43 Stimmen gescheitert. Die 50 Ja-Stimmen in der zweiten Runde entsprechen sogar mehr Stimmen als die Koalition aus SPD und BSW im Landtag hat. Die beiden Parteien stellen nur 46 der 88 Abgeordneten.

Das Bündnis ist in Deutschland auf Landesebene neu. Das BSW hatte sich erst in diesem Jahr gegründet und zog aus dem Stand heraus in den Landtag ein. Nur SPD und BSW haben im Brandenburger Vierparteienparlament als Zweierbündnis eine realistische Mehrheit der Sitze, weil niemand mit der AfD koalieren will. Ein Bündnis aus SPD und CDU würde die Mehrheit knapp verfehlen.

Schon vor der Ministerpräsidentenwahl war klar, dass Woidke nicht auf alle Stimmen seiner Koalition zählen kann. Sven Hornauf aus Frankfurt (Oder) hatte erklärt, Woidke aus Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 am Fliegerhorst Holzdorf nicht mitzuwählen.

In den Koalitionsverhandlungen hatte sich das BSW bei verteidigungspolitischen Fragen weitgehend durchgesetzt. In der Präambel des Koalitionsvertrags ist etwa festgehalten, dass der Krieg in der Ukraine „nicht durch weitere Waffenlieferungen beendet werden“ könne.

Etwa zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl soll am Mittwoch auch die neue Regierungsmannschaft loslegen. Die SPD bekommt in der Regierung sechs Ministerien und die Staatskanzlei, das BSW drei Ministerien.

Bei der Vereidigung des neuen Kabinetts ist die künftige Agrar- und Umweltministerin Hanka Mittelstädt noch nicht dabei. Die SPD-Politikerin führte ein landwirtschaftliches Familienunternehmen, einen Betrieb mit Legehennen, den sie noch abgeben muss. Im Ministergesetz heißt es: „Die Mitglieder der Landesregierung dürfen neben ihrem Amt kein anderes besoldetes öffentliches Amt innehaben, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben.“