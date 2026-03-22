Ein im Internet kursierendes Video von ausländerfeindlichen Gesängen in einer Diskothek im brandenburgischen Falkenberg sorgt für Entsetzen. Dass der Song „L'amour toujours“ zweimal lief, während Kinder und Jugendliche den hinzugedichteten Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ sangen, mache ihn „fassungslos“, erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitagabend auf Instagram. Der Vorfall soll sich am 14. März während einer Teenager-Party ereignet haben. Der Inhaber der Diskothek verwies auf Facebook darauf, dass zunächst eine Spotify-Playlist mit dem Song im Original gelaufen sei. Er habe die erste Schleife mit den ausländerfeindlichen Rufen nicht bemerkt, da er mit der Suche nach einem Ersatz-DJ beschäftigt gewesen sei. Dieser habe später erneut den Song gespielt.