In Brandenburg wird über die Zukunft des Kanzlers mitentschieden. Sollte die SPD in ihrem Stammland verlieren, wächst der Druck auf Scholz und die Ampel.

Von Georg Ismar, Nicolas Richter, Berlin

Olaf Scholz ist weit weg, wenn am Sonntagabend die Ergebnisse der Landtagswahl in Brandenburg bekannt gegeben werden. Der Kanzler wird sich beim Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York aufhalten, anders als sonst nach wichtigen Wahlen wird er nicht in die Berliner SPD-Zentrale fahren, um mit dem Parteipräsidium die Ergebnisse auszuwerten. Stattdessen wird er nur zugeschaltet sein.