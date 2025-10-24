Zum Hauptinhalt springen

BrandenburgVon links in die Brandmauer gebohrt

Lesezeit: 2 Min.

„Das Vernünftigste der Welt“: Hans-Christoph Berndt, Vorsitzender der AfD im Landtag von Brandenburg, begrüßt die Zusammenarbeit mit einer Linken-Politikerin in Steinhöfel.
„Das Vernünftigste der Welt“: Hans-Christoph Berndt, Vorsitzender der AfD im Landtag von Brandenburg, begrüßt die Zusammenarbeit mit einer Linken-Politikerin in Steinhöfel. (Foto: Patrick Pleul)

Im brandenburgischen Steinhöfel will ein Mitglied der Linken mit einem Mitglied der AfD eine Fraktion bilden. Das sorgt für Unruhe in beiden Parteien. Ungewöhnlich ist es aber nur aus einem Grund.

Von Meredith Haaf, Berlin

In Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, etwa 35 Kilometer vor der Grenze zu Polen, soll es zu einem politischen Bündnis kommen, das selbst für Brandenburg ungewöhnlich ist. Bettina Lehmann, Mitglied der Linken, will mit Mathias Natusch, Mitglied der AfD, die gemeinsame Fraktion „Vernunft und Verantwortung“ im Gemeinderat bilden. Der Vorgang verschärft die Unruhe im Land über den Umgang mit der in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei auf kommunaler Ebene. Beiden Beteiligten wurde aus ihren jeweiligen Parteien ein Ausschlussverfahren angekündigt.

ExklusivStudie der Konrad-Adenauer-Stiftung
:Schwierige Zähmung

Überall in Europa sind christdemokratische Parteien mit Rechtspopulisten konfrontiert. Eine Studie untersucht ihre Strategien – und gibt eine klare Einschätzung für den Umgang mit der AfD.

SZ PlusVon Robert Roßmann

