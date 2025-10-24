Im brandenburgischen Steinhöfel will ein Mitglied der Linken mit einem Mitglied der AfD eine Fraktion bilden. Das sorgt für Unruhe in beiden Parteien. Ungewöhnlich ist es aber nur aus einem Grund.

In Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, etwa 35 Kilometer vor der Grenze zu Polen, soll es zu einem politischen Bündnis kommen, das selbst für Brandenburg ungewöhnlich ist. Bettina Lehmann, Mitglied der Linken, will mit Mathias Natusch, Mitglied der AfD, die gemeinsame Fraktion „Vernunft und Verantwortung“ im Gemeinderat bilden. Der Vorgang verschärft die Unruhe im Land über den Umgang mit der in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei auf kommunaler Ebene. Beiden Beteiligten wurde aus ihren jeweiligen Parteien ein Ausschlussverfahren angekündigt.