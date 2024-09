Brandenburg nach der Wahl:Ein Sieg mit vielen Haken

Von Jan Heidtmann, Potsdam

Am Tag nach einer Wahl wird Inventur gemacht. Die Protagonisten sind leidlich ausgeschlafen, das vorläufige Endergebnis liegt vor. Wer hat wie gewonnen, wer hat wie verloren? Aber vor allem: Was heißt das jetzt alles? Die Abrechnung nach der Abstimmung in Brandenburg fiel da am Montagmittag ziemlich eindeutig aus. „Die Demokratie ist ein Stück weit unter die Räder gekommen“, sagte Benjamin Raschke, Noch-Vorsitzender der Grünen im Landtag in Potsdam. „Es gibt durchaus Kollateralschäden“, meinte Gordon Hoffmann, Generalsekretär der CDU in Brandenburg.