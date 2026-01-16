SPD und CDU haben in Brandenburg nach dem Scheitern der einzigen bundesweiten SPD/BSW-Koalition den Weg für Koalitionsverhandlungen geebnet. Einstimmig beschlossen beide Landesspitzen die Aufnahme von Verhandlungen in der kommenden Woche. Die Sozialdemokraten betonten die Gemeinsamkeiten. „SPD und CDU eint der gemeinsame Wille, unser Brandenburg nach vorne zu bringen und die großen Herausforderungen für unser Bundesland ambitioniert anzugehen“, sagte Generalsekretär Kurt Fischer. Die CDU wolle die Interessen aller Brandenburger berücksichtigen und durch gute Arbeit Vertrauen zurückgewinnen, so Landeschef Jan Redmann. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die Koalition mit dem BSW in der vergangenen Woche beendet.