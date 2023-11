Nach Einrichtung fester Grenzkontrollen an der polnischen Grenze hat sich die Lage in den Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtungen entspannt. "Bis zur Einführung der Kontrollen Mitte Oktober hatten wir täglich einen Zugang von 80 bis 100 Menschen, seitdem sind es nur noch 20 bis 30 Neuzugänge täglich", sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg, Olaf Jansen. "Die Grenzkontrollen wirken als Sofortmaßnahme, weil die Schleuserorganisationen vorsichtiger geworden sind", sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Es müsse aber im europäischen Asylsystem noch mehr passieren, um irreguläre Migration zu begrenzen, forderte der CDU-Politiker.