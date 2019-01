27. Januar 2019, 18:41 Uhr Brandenburg Ost-SPD für "Vorsprung Ost"

Die SPD in Ostdeutschland will vor den drei wichtigen Landtagswahlen im Herbst mehr Solidarität mit dem Osten durchsetzen. "Wir haben immer noch die Situation, dass die Ostdeutschen länger arbeiten und weniger Geld bekommen, dass sich die Lebensleistung der Ostdeutschen in der Rente nicht ausreichend niederschlägt", sagte die SPD-Vizechefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, am Samstag bei einem Treffen der Ost-SPD im brandenburgischen Schwante bei Oranienburg. "Wir brauchen einen nachweisbaren 'Vorsprung Ost' auf wichtigen Zukunftsfeldern, der uns von anderen Regionen positiv abhebt", heißt es in einem Papier der Ost-SPD, über das am Montag der Bundesvorstand berät. "Zu häufig herrscht in der Bundespolitik und auch in der SPD ein Westblick." In diesem Jahr stehen im Herbst die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sowie das Jubiläum 30 Jahre Mauerfall an. Die SPD muss mit Verlusten im Vergleich zu den vorigen Landtagswahlen rechnen.