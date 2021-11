Nach dem Eklat um die Beisetzung eines Holocaust-Leugners auf der früheren Grabstätte des jüdischstämmigen Wissenschaftlers Max Friedlaender will die Evangelische Kirche den Grabstein verlegen. "Mit der Neuaufstellung des Grabsteins an zentraler Stelle auf dem Kirchhof wollen wir ein ehrendes Gedenken für Max Friedlaender bewahren", teilte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein, am Freitag mit. Das sei mit den Nachfahren abgestimmt. Der Rechtsextremist war im Oktober in Stahnsdorf bei Berlin auf der ehemaligen Grabstätte Friedlaenders beigesetzt worden. Das löste bundesweit Empörung aus.