Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat einen als extremistisch geltenden Moscheeverein verboten, der in Verbindung mit der Terrororganisation Hamas stehen soll. Etwa 70 Polizisten gingen seit dem Morgen mit Durchsuchungen gegen das Islamische Zentrum in Fürstenwalde im Osten Brandenburgs vor. Eine Razzia gab es auch in Berlin, wo der Imam der Moschee lebt. Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl gilt das Vereinsverbot als wichtiges Signal gegen den islamistischen Extremismus. Vor allem nach dem Messeranschlag mit drei Toten in Solingen ist bundesweit auch eine Debatte um den Kurs in der Migrationspolitik entbrannt. Das Islamische Zentrum in Fürstenwalde, das überregional aktiv ist, stand schon länger unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Die Befürchtung der Sicherheitsbehörden: Vor allem junge Menschen sollen mit extremistischem Gedankengut indoktriniert und radikalisiert werden.