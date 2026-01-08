Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten auch Verkehrsminister Detlef Tabbert und Gesundheitsministerin Britta Müller aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus. Das teilten sie in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Tabbert und Müller wollen so die Handlungsfähigkeit der Regierung sichern und die BSW-internen Konflikte hinter sich lassen. Damit haben alle drei vorherigen BSW-Minister nach dem Crash der Koalition die Partei verlassen. Finanzminister und Vizeministerpräsident Robert Crumbach hatte am Montag die Konsequenzen aus dem langwierigen Streit in der BSW-Landtagsfraktion gezogen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will nun mit der CDU über eine Koalition sprechen.