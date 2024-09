Wo eine Partei nach der Wahl feiert, ist ja auch eine Art Prognose über den Ausgang einer Abstimmung: Wie groß ist der Ort? Wie heiter kann es dort tatsächlich zugehen? Wird es Musik geben? Daran gemessen, gibt sich die SPD in Brandenburg am Sonntagabend nach der Landtagswahl bescheiden. „Gaumenarche“ heißt das Lokal ihrer Wahl, eine sogenannte Eventlocation mitsamt Kochschule. In dem leicht zu überschauenden Hof sind geschrumpfte Versionen von Biertischen und Bierbänken aufgebaut, dazu eine kleine Bühne. „Gute Wahl“ oder „Echt stark“ verkünden Aufsteller auf den Tischen, unverbindlicher geht es kaum. Für eine Partei, die seit mehr als 30 Jahren das Land regiert, wirkt das geradezu mutlos.

Eine Zurückhaltung, die nur damit zu erklären ist, dass Sieg und Niederlage an diesem Abend selten nahe beieinander liegen. Zwar ist klar, dass die SPD die stärkste unter den demokratischen Parteien wird. Doch einen wirklichen Wahlsieg hat ihr Spitzenkandidat, Ministerpräsident Dietmar Woidke, mit der Forderung verknüpft, mehr Stimmen zu bekommen als die AfD. Eine All-in-Strategie, bei der nach Lage der Dinge auch einfach Folgendes passieren könnte: Sie geht nicht auf. In den letzten Umfragen lag die SPD jedenfalls mindestens einen Prozentpunkt hinter den extrem Rechten.

Woidke, 62, hat so viel in diesen Sonntag gelegt wie noch in keinen Wahltag zuvor. Er und sein Team haben die Abstimmung zur „Schicksalswahl“ erkoren, zur Auseinandersetzung zwischen der extremen Rechten und ihm. „Ich habe einen Eid geschworen, Schaden von Brandenburg abzuwenden“, hatte Woidke erklärt. „Deshalb tue ich alles, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird.“

Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Spitzenkandidaten als „rechtsextrem“ ein

Die AfD wiederum hat dafür getrommelt, stärkste Partei zu werden und möglicherweise sogar mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag zu erlangen. Dann hätte sie eine sogenannte Sperrminorität – ohne die Zustimmung der AfD könnten dann wesentliche Entscheidungen nicht mehr getroffen werden. Dazu gehören die Änderung der Landesverfassung oder die Wahl neuer Richter für das Verfassungsgericht. Blaupause dafür ist die Wahl in Thüringen vor drei Wochen. Dort hat die AfD nun zumindest formell Mitsprache im Landtag.

Anders als in Thüringen gilt die AfD in Brandenburg nicht als gesichert rechtsextrem, sondern als sogenannter Verdachtsfall. Das gilt aber nur für die Partei. Ihre Jugendorganisation, die Junge Alternative, wird vom Verfassungsschutz genauso als rechtsextrem eingestuft, wie es auch sechs der Landtagsabgeordneten werden. Dazu zählt sogar der AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt. Eine Scheu vor den noch weiter rechts stehenden Landesverbänden gibt es jedenfalls in der AfD Brandenburg offenbar nicht. Unter „Höcke, Höcke, Höcke“-Rufen begingen sie am vergangenen Donnerstag in Cottbus ihren Wahlkampfabschluss gemeinsam mit Björn Höcke.

Die Zuspitzung auf den Zweikampf zwischen SPD und AfD strahlte auf den gesamten Wahlkampf aus. Sie führte dazu, dass die anderen Parteien mehr und mehr zu Zaungästen dieser Auseinandersetzung wurden. Vor wenigen Wochen noch lag die CDU etwa gleichauf mit der SPD, ihr Spitzenkandidat Jan Redmann hatte eine Zeit lang sogar gute Gründe, sich als nächsten Ministerpräsidenten zu wähnen. Danach stritten die Christdemokraten mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) um Platz drei.

Die Linken wiederum, schon bei der Landtagswahl in Sachsen unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht, mussten auch in Brandenburg bangen. Ähnlich ging es den Grünen, für die Partei ist das ein ernüchterndes Fazit der vergangenen Legislaturperiode. Immerhin waren die Grünen gemeinsam mit der SPD und der CDU Teil der Kenia-Koalition unter Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Der andere Effekt des Wettstreits zwischen Ministerpräsident und AfD war der Umstand, dass die Landespolitik in diesem Wahlkampf kaum mehr eine Rolle spielte. Ein Phänomen, das schon in Sachsen und Thüringen zu beobachten war und hier noch einmal stärker hervortrat. Zwar steht Brandenburg gut da, wirtschaftlich zum Beispiel mit Ansiedlungen wie Tesla und dem ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus. Aber in anderen Bereichen hakt es. An den Schulen, bei der Gesundheitsversorgung der ländlichen Gegenden fernab des Ballungsraumes rund um Berlin. Auch der Strukturwandel in den sterbenden Braunkohlegebieten in der Lausitz steht noch ganz am Anfang.

„Die eine Mission lautet, die Ampel in Brandenburg auszuschalten.“

Stattdessen wurde der Wahlkampf bestimmt von Themen, die eigentlich keine originären Landesangelegenheiten sind. Nach dem Messerattentat von Solingen schürte die AfD noch stärker die Ängste vor der illegalen Migration. Das BSW wiederum plädierte für Friedensverhandlungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die CDU wollte die Wahl am Sonntag auch zu einer Abstimmung über die Regierung in Berlin machen. „Die eine Mission lautet, die Ampel in Brandenburg auszuschalten“, sagte CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann.

Dietmar Woidke seinerseits ging auf maximale Distanz zur SPD in Berlin und zu dem Genossen Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch dadurch gelang es, dass die Sozialdemokraten in Brandenburg aller Voraussicht in der Staatskanzlei in Potsdam bleiben können. Als potenzielle Koalitionspartner kommen vor allem die CDU, eventuell die Grünen und das BSW infrage. Woidke und auch andere SPD-Leute in Brandenburg haben sich zwar regelmäßig skeptisch gegenüber der Wagenknecht-Partei geäußert. In Brandenburg heißt deren Vorsitzender jedoch Robert Crumbach. Bevor er zum BSW wechselte, war er 40 Jahre lang aktives Mitglied der Sozialdemokraten; darunter auch als Referent der SPD-Landtagsfraktion. Es gibt schlechtere Voraussetzungen, um Koalitionen zu schmieden.