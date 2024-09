Die Wahl an diesem Sonntag sollte sein Meisterstück werden: Jan Redmann, 44, erster Ministerpräsident der CDU im roten Brandenburg . Fest in der Hand der SPD seit 1990. Als Landesvorsitzendem war es Redmann bereits gelungen, die zerstrittene CDU hinter sich zu einen. Als „Schlachteplatte“ war die Partei bis dahin oft bezeichnet worden. Und nicht einmal die trunkene Fahrt auf einem E-Roller schien Redmann auf dem Weg in die Staatskanzlei in Potsdam stoppen zu können: Noch vor zwei Wochen lag die CDU etwa gleichauf mit der SPD.

Nach den erfolgreichen Wahlen in Sachsen und Thüringen sollte also auch Brandenburg „ein wichtiger Teil der Erneuerung der CDU in Deutschland werden“, so hatte es Parteichef Friedrich Merz auf Besuch in Brandenburg formuliert – selbstverständlich nicht ganz uneigennützig. Denn die Wahl dort sollte auch den letzten Ausschlag für einen Kanzlerkandidaten Merz geben.

Die CDU dürfte die Wahl bereits abgehakt haben

An diesem Samstag nun wird Friedrich Merz noch einmal in Brandenburg auftreten, 15.30 Uhr, Wahlkampfabschluss in Potsdam; Jan Redmann ist natürlich auch dabei. Ein Termin, der ursprünglich als letzter Schubser für den Parteifreund ins Amt des Ministerpräsidenten gedacht war. Jetzt ist es wohl kaum mehr als ein Anstandsbesuch des Parteichefs. Friedrich Merz ist bereits Kanzlerkandidat der Union. Die Abstimmung am Sonntag in Brandenburg hingegen: abgehakt. Nach den jüngsten Umfragen streitet dort die CDU mit dem BSW um Platz drei.

Die vermutlich vorerst jäh gestoppte Karriere Redmanns ist nur ein Beispiel dafür, wie wackelig die Erwartungen an den Ausgang von Wahlen geworden sind – zumindest im Osten der Republik. Wie sehr die Stimmungen schwanken. Wie schnell selbst die besten Pläne zertrümmert werden. In Sachsen gelang es der CDU nur ganz knapp, Wahlsieger vor der AfD zu werden; in Thüringen war lange unklar, ob nicht sogar das BSW stärkste Partei nach den Rechtsextremen werden könnte. Fast 30 Prozent der mehr als zwei Millionen Wahlberechtigten in Brandenburg sind laut Umfragen jedenfalls noch unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollen. Das letzte Wort wird auch hier erst am Sonntag gesprochen.

Das andere Beispiel für die Wankelmütigkeit der Wähler ist die SPD. Nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU bis vor zwei Wochen liegen die Sozialdemokraten nun nahezu gleichauf mit der AfD. Ministerpräsident Dietmar Woidke und seine Experten haben die Abstimmung zur Schicksalswahl stilisiert. Rechtsruck oder Regierung der Mitte, Chaos oder Stabilität, AfD oder Dietmar Woidke lauten ihre Losungen. „Es ist klar, dass es ein Zweikampf ist“, sagt der Generalsekretär der Landespartei David Kolesnyk. Woidke, seit elf Jahren Ministerpräsident von Brandenburg, will nicht noch einmal antreten, sollte die SPD nicht stärkste Partei werden.

Dass nicht nur in Sachsen oder Thüringen, sondern auch in Brandenburg der führenden Regierungspartei droht, von den extremen Rechten geschlagen zu werden, können sich die Sozialdemokraten nur schwer erklären. Mitten im Land liegt immerhin das eher liberale Berlin. Viele der Menschen, die dort arbeiten, leben im sogenannten Speckgürtel. Anders als sonst im Osten ziehen mehr Menschen nach Brandenburg als wegziehen. Auch wirtschaftlich steht das Land gut da. Die Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen hat Tesla ins Brandenburgische geholt, der Strukturwandel in den Braunkohlerevieren der Lausitz wird mit Milliarden vom Bund unterstützt. „Trotz aller Erfolge gibt es eine schlechte Stimmung“, sagt Kolesnyk. „Die hat aber wenig mit Brandenburg zu tun.“

Da ist die Angst vor der illegalen Migration, die von der AfD nach Kräften geschürt wird. Nicht nur die extrem Rechten, auch CDU und SPD haben sie zu einem zentralen Thema im Wahlkampf gemacht. Und in Berlin führt die SPD eine Bundesregierung an, die so unbeliebt ist wie keine vor ihr. Unterstützung vom Kanzler oder durch andere prominente Sozialdemokraten hat sich Dietmar Woidke deshalb verbeten. Zuspruch bekam er stattdessen von ungeahnter Seite: Auf einer gemeinsamen Veranstaltung in Cottbus am Freitag vergangener Woche rief Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zur Wahl Woidkes auf. „Zuerst kommt das Land, immer“, sagte der CDU-Politiker.

Das war dann noch einmal eine Zuspitzung, die vielleicht etwas übertrieben war. Richtig ist, dass in Brandenburg die AfD zum dritten Mal in einer Landtagswahl ein Ergebnis nahe den dreißig Prozent bekommen wird. Anders als in Thüringen und Sachsen gilt die Partei hier zwar nicht als gesichert rechtsextrem, sondern als Verdachtsfall. Gesichert rechtsextrem sind in Brandenburg die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, und sechs Landtagsabgeordnete. Unter ihnen Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt.

Auch sonst ist die Lage etwas anders als zum Beispiel in Thüringen. Dort will die CDU den nächsten Ministerpräsidenten stellen, dafür aber weder mit der AfD noch mit der Linken zusammenarbeiten. Doch eine Koalition gemeinsam mit den verbliebenen Partnern, dem BSW und der SPD, hätte keine Mehrheit. Auch in Brandenburg will bislang keine der anderen Parteien mit der AfD kooperieren. Aber es existiert noch eine recht starke Mitte aus SPD und CDU. Die könnte für den Fall, dass die Linke, die Grünen und die Freien Wähler tatsächlich nicht mehr in den Landtag kommen, sehr knapp mehr als die Hälfte der Sitze im Landtag erlangen. Schaffen es die Grünen wieder ins Parlament, könnte auch die bisherige Kenia-Koalition weitermachen.

Dem neuen Bündnis von Sahra Wagenknecht fällt in Sachsen und in Thüringen voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Regierungsbildung zu. Dazu käme es in Brandenburg nur, wenn SPD und CDU zusammen zu wenig Sitze hätten und die Grünen draußen blieben. Sowohl Dietmar Woidke als auch Jan Redmann haben sich skeptisch gegenüber dem politischen Start-up geäußert. Für Woidke ist das BSW eine „Ich-AG aus dem Saarland“, für Redmann eine „Art Black Box“.

Und wie geht es weiter mit Bundeskanzler Olaf Scholz?

Friedrich Merz hat in seiner neuen Funktion als Kanzlerkandidat den Ton am Donnerstag noch einmal verschärft. Zumindest in Thüringen und Sachsen halte er eine Koalition von CDU und BSW für „sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich“. Er wisse nicht, „wie diese Leute ticken“. In Brandenburg ist das etwas anders. Da heißt der Landesvorsitzende des BSW Robert Crumbach. Der Arbeitsrichter war 40 Jahre Mitglied der SPD und ist bestens in Brandenburg vernetzt. Das könnte Gespräche mit den Ex-Genossen, aber auch mit der CDU erleichtern.

Ziemlich offen ist jedoch eine Frage, die die Brandenburger nur mittelbar beantworten können: Wie geht es weiter mit Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner arg in Misskredit geratenen Regierung? Sollte die SPD in Brandenburg tatsächlich nur auf Platz zwei hinter der AfD kommen, könnte Scholz gar die Vertrauensfrage stellen müssen. In Brandenburg, so sieht es jetzt zumindest aus, wird die SPD aber in jedem Fall an der Macht bleiben. Mit oder ohne Dietmar Woidke.