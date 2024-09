Robert Crumbach ist BSW-Landeschef und hat die Partei aus dem Stand zur drittstärksten Kraft gemacht. Ob er mit der SPD regieren will? Kann er am Tag nach der Wahl leider nicht so genau sagen.

Von Angelika Slavik

An Robert Crumbach ist kein Alleinunterhalter verloren gegangen, das zeigt sich ganz deutlich am Tag nach dem großen Triumph. Crumbach, 61, sitzt im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin. Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat das BSW am Sonntag 13,5 Prozent der Stimmen erreicht und ist aus dem Stand zur drittstärksten politischen Kraft geworden, deutlich vor der CDU. Für den Landesvorsitzenden Crumbach könnte es also ein guter Tag sein, um sich im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu aalen, zumal er es ausnahmsweise nicht teilen muss: Sahra Wagenknecht, die Gründerin und Namensgeberin der Partei, ist krank. Deshalb sitzt allein die Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali neben ihm, als sich Crumbach der Presse präsentiert. Bloß: Recht viel will ihm zunächst nicht einfallen. „Wir verändern ein bisschen die politische Landschaft“, sagt er, „aber dafür sind wir schließlich auch angetreten.“ Pause. „Joa.“