BrandenburgEin Bundesland leidet unter BSW-Müdigkeit

Lesezeit: 3 Min.

Die inzwischen parteilosen Landtagsabgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski wurden von der BSW-Landesspitze aufgefordert, ihre Mandate niederzulegen.
Die inzwischen parteilosen Landtagsabgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski wurden von der BSW-Landesspitze aufgefordert, ihre Mandate niederzulegen. (Foto: Soeren Stache/Soeren Stache/dpa)

Die rot-lila Koalition in Brandenburg steht vor dem Aus. Die BSW-Fraktion will Abgeordnete rauswerfen und gefährdet damit die ohnehin knappe Regierungsmehrheit. Und in der SPD wächst der Wunsch, den schwierigen Koalitionspartner loszuwerden.

Von Meredith Haaf, Berlin

Eigentlich sollte Ruhe sein, wenigstens während der Weihnachtspause. So war es vereinbart worden in der BSW-Fraktion des Brandenburger Landtags: Wenigstens bis zum neuen Jahr wollte man sich alle weiteren Diskussionsbeträge sparen zur Frage, wie es miteinander weitergehen soll. Die Partei, aber auch der Koalitionspartner SPD, selbst die Brandenburger Öffentlichkeit könnte das gebrauchen: Denn die inneren Verhältnisse beim BSW sind seit Wochen zutiefst ungeklärt. Und das hat mittlerweile existenzielle Auswirkungen auf die Regierungskoalition, die im Dezember 2024 zusammen trat. Dass sie ihr zweites Jahr übersteht, glaubt in Potsdam inzwischen kaum noch jemand.

