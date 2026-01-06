Zum Hauptinhalt springen

BrandenburgKoalition aus SPD und BSW verliert Mehrheit

Lesezeit: 1 Min.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in seiner Koalition mit dem BSW keine Mehrheit mehr im Landtag.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in seiner Koalition mit dem BSW keine Mehrheit mehr im Landtag. (Foto: Soeren Stache/dpa)
  • Die Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg hat ihre Zwei-Stimmen-Mehrheit im Landtag verloren, nachdem zwei BSW-Abgeordnete die Fraktion verließen.
  • Finanzminister Robert Crumbach wechselte am Montag vom BSW zur SPD und wurde am Dienstag einstimmig in die SPD-Fraktion aufgenommen.
  • Ministerpräsident Woidke fasst als Alternative eine Koalition mit der CDU ins Auge, die eine Stimme Mehrheit im Landtag hätte.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die politische Krise in Potsdam eskaliert immer weiter. Finanzminister Crumbach wechselt vom BSW zur SPD-Fraktion und Ministerpräsident Woidke bringt bereits einen möglichen neuen Koalitionspartner ins Spiel.

Die Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg hat ihre Zwei-Stimmen-Mehrheit im Landtag formell verloren. Die aus dem BSW bereits ausgetretenen Abgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski haben nach internem Streit auch die Fraktion verlassen, wie sie in Potsdam mitteilten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fasst als Alternative bereits ein Bündnis mit der CDU ins Auge.

Die Koalition von SPD und BSW regiert seit Dezember 2024 in Brandenburg. Der Austritt von vier Abgeordneten aus dem BSW hatte die Landtagsfraktion schon im November in eine Krise gestürzt und die Koalition bereits da in eine Schieflage gebracht. Sie begründeten ihren Schritt unter anderem mit „autoritären Tendenzen“ im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Melanie Matzies und Reinhard Simon traten später aber wieder in die Partei ein, Gruhn und von Ossowski lehnten das ab.

Am Montag verließ Finanzminister Robert Crumbach das BSW und sagte, er sehe die „Geschäftsgrundlage“ der gemeinsamen Koalition als gescheitert an. Er wurde am Dienstag einstimmig in die SPD-Fraktion aufgenommen, die nun 33 Abgeordnete hat.

Geht die SPD ein Bündnis mit der CDU ein?

Woidke hatte vor der SPD-Fraktionssitzung größte Zweifel am Koalitionspartner geäußert. „Ich halte das BSW für hochgradig instabil und ich brauche dringend für die weitere Koalitionsarbeit und für die Regierungsarbeit ein Zeichen der Stabilität“, sagte Woidke. „Ich erwarte, dass das BSW sich klar zur Koalition bekennt.“ Diese Entscheidung müsse heute fallen. Da das BSW bisher kein formelles Bekenntnis aller BSW-Landtagsabgeordneten zur Koalition abgeben will, gelten die Chancen für deren Erhalt als gering.

Eine mögliche Alternative sieht Woidke offenbar in einer Koalition aus SPD und CDU. Diese hätte mit der Aufnahme Crumbachs in die SPD-Fraktion eine Stimme Mehrheit im Landtag. „Dazu gab es aber noch keine Gespräche. Das müsste man nun sehen. Aber auf jeden Fall wird es stabil in Brandenburg weitergehen“, sagte Woidke. Die CDU hatte am Montag gesagt, sie warte zunächst auf ein klares Signal.

© SZ/dpa/saul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Brandmauerdebatte
:Kein Grund zu verzweifeln

Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an, und die AfD wird die Union weiter in Bedrängnis bringen – wenn nicht ein Gegenmittel hilft, das gerade in Berlin erprobt wird. Eine Vorschau auf das politische Jahr 2026.

SZ PlusVon Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite