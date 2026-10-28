Die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh hat ihr Amt als Verfassungsrichterin in Brandenburg vorzeitig niedergelegt. Sie habe um ihre Entlassung aus dem Amt gebeten und dies mit der „hohen Arbeitsbelastung durch berufliche Verpflichtungen“ begründet, teilte der Landtag in Potsdam mit. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet. Zeh war seit 2019 ehrenamtliche Verfassungsrichterin. Ihre Amtszeit sollte regulär bis 2029 dauern. Die 52 Jahre alte Erfolgsautorin, die in Brandenburg lebt, veröffentlichte jüngst ihren neuen Roman „Pony Show“.

In einem Schreiben an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke bedauerte Zeh, dass sie nicht mehr das notwendige zeitliche Engagement für das Ehrenamt aufbringen könne, wie der Landtag mitteilte. Das Parlament muss nun über eine Nachfolge entscheiden. Zeh, die am Gericht mit ihrem bürgerlichen Namen Julia Finck geführt wird, hat Rechtswissenschaften studiert, ist Mitglied der SPD und war von den Sozialdemokraten als Verfassungsrichterin vorgeschlagen worden. 2019 hatte die Autorin zu ihrem Amt gesagt: „Als Verfassungspatriotin ist es mir eine Herzensangelegenheit, dem Rechtsstaat auf diese Weise zu dienen.“ Das Landesverfassungsgericht – ein neunköpfiges Gremium mit Sitz in Potsdam – überwacht die Einhaltung der Verfassung des Landes Brandenburg. Die Amtszeit dauert regulär zehn Jahre. Dem Gericht können auch Laienrichter angehören.