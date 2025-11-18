Brandenburgs Innenminister René Wilke ist in die SPD eingetreten. Das teilten die Partei und die SPD-Landtagsfraktion mit. Der 41-Jährige ist erst seit Mai als Minister im Amt. Der ehemalige Linke-Politiker war zuletzt parteilos. Er gilt als denkbarer Nachfolgekandidat von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Der Innenminister sei vergangenen Freitag in die Partei eingetreten, sagte SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. Der frühere Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) war 24 Jahre lang Mitglied der Linken und erst im vergangenen Jahr aus Unmut aus der Partei ausgetreten. Für diesen Schritt hatte er inhaltliche Differenzen mit der bundespolitischen Ausrichtung der Linken zu grundsätzlichen Fragen angegeben.