Im Potsdamer Landtag sollen künftig 50 Prozent Frauen sitzen, per Gesetz verordnet. Das Vorhaben ist juristisch umstritten, SPD und Linke erwarten Verfassungsklagen.

Der Name des Gesetzes ist so einfach wie sein Prinzip. Aber es hat eine lange Geschichte und könnte weit über Potsdam und Brandenburg hinaus Diskussionen auslösen. Der Entwurf mit dem schlichten Titel "Parité-Gesetz" soll dafür sorgen, dass Frauen und Männer künftig in den Parlamenten Brandenburgs in gleicher Zahl vertreten sein werden. Es werde zum ersten Mal in Deutschland in einem Land per Gesetz festgelegt, dass die Listen aller Parteien paritätisch zu besetzen sind, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff am Dienstag in Potsdam. Mit diesem Vorhaben betreten die Gesetzgeber in Brandenburg Neuland. Man glaube, Vorbild für andere sein zu können.

Nur wenige Tage liegen die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts zurück, bei denen viele Redner ein großes Defizit in den Parlamenten beklagten und Quoten forderten. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert, im Bundestag ist der Frauenanteil zuletzt sogar zurück gegangen (die 2017 eingezogene AfD-Fraktion besteht überwiegend aus Männern). Er liegt bei 31,3 Prozent.

In Landesparlamenten sieht es ähnlich aus, im Brandenburger Landtag sind 39 Prozent der Abgeordneten Frauen, in den kommunalen Vertretungen des Landes rund 23 Prozent. Seit Längerem haben sich, etwa auch in Bayern, Initiativen für eine gesetzlich Lösung eingesetzt. Als ein Vorbild gilt Frankreich, wo es seit 15 Jahren ein Gesetz gibt. Hierzulande haben zwar Parteien wie die SPD, die Grünen oder die Linken längst für sich Regelungen gefunden, um eine ausgeglichene Repräsentanz der Geschlechter zu erreichen. "Aber die Entwicklung zeigt deutlich, dass es von allein nicht geht", sagt die SPD-Abgeordnete Klara Geywitz mit Blick auf die generelle Zusammensetzung der Parlamente.

Also soll mit der rot-roten Mehrheit der Brandenburger Landesregierung kommende Woche ein Gesetz verabschiedet werden, das Kritiker allerdings als verfassungsrechtlich mindestens heikel einstufen. Gelten soll es von 2020 an, also erst nach der Landtagswahl in diesem Jahr.

Begonnen hat die Diskussion über dieses Gesetz in Potsdam schon vor einem Jahr mit einer Initiative der Grünen-Landtagsfraktion, die weitergehende Regelungen vorschlugen und auch die Direktkandidaten quotieren wollten. Ihre Initiative fand viel Zustimmung, stieß aber auch auf Kritik. Zudem ist sie juristisch umstritten. Ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages, das die AfD-Fraktion in Auftrag gab, kam im vergangenen Herbst zu dem Schluss, dass der Entwurf aus gleich mehreren Gründen verfassungswidrig sei. So verstoße er unter anderem gegen das Verbot einer Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts und auch gegen das Gebot der Gleichheit bei einer Wahl. Auch werde das Recht der Parteien beschränkt, Bewerber nach ihren Vorstellungen auszuwählen.

SPD und Linkspartei haben die Initiative nun abgemildert und beziehen zudem die Direktkandidaten nicht ein. Die Angelegenheit sei juristisches Neuland, sagt SPD-Politikerin Geywitz. Es gehe darum, wichtige Grundrechte zu achten. Aber es gebe eben auch den Auftrag an den Staat laut Artikel 3 des Grundgesetzes: Demnach soll der Staat die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken.

Ihr Entwurf sei in Übereinstimmung mit den verschiedenen Vorgaben, sagt Geywitz, "wir haben uns sehr angestrengt und die mildesten Mittel gewählt". Geywitz erwartet dennoch Verfassungsklagen von Gegnern - sie seien "eher hilfreich als schädlich". Man könne viele Meinungen und Gutachten einsammeln, "aber entscheiden kann nur ein Verfassungsgericht, dann wäre das ein für allemal geklärt". Schon jetzt werde das Vorhaben in anderen Landtagen und von Bundesjustizministerin Katarina Barley mit viel Sympathie verfolgt. "Ich denke mal", sagt Geywitz, "dass sich viele andere Parlamente sehr motiviert fühlen werden."