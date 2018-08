21. August 2018, 18:45 Uhr Brandenburg Gerber geht

In Potsdam tritt der Wirtschaftsminister aus familiären Gründen zurück. Er galt als Schwergewicht in der Regierung.

Von Jens Schneider , Berlin

In Brandenburg gibt Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sein Amt aus persönlichen Gründen auf. Der 51-Jährige zählte seit Jahren zu den einflussreichsten Köpfen in der Landesregierung in Potsdam. Gerber zieht sich aus familiären Gründen zur nächsten Sitzung des Landtags am 19. September zurück. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist ein Mitglied seiner Familie schwer erkrankt, Gerber will Unterstützung geben.

"Die erforderliche Kraft für mein Amt und die damit verbundene sehr hohe Arbeitsbeanspruchung kann und will ich aus rein familiären Gründen nicht mehr aufbringen", erklärte er am Dienstag in Potsdam. Zugleich bat Gerber darum zu respektieren, dass er sich zu den privaten Hintergründen nicht näher äußern werde.

Gerber führte das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft und Energie in der rot-roten Landesregierung seit vier Jahren. Zuvor hatte der Politikwissenschaftler über Jahre die Regierungsgeschäfte in Potsdam an zentraler Stelle koordiniert. Er war von 2009 bis 2014 Chef der Staatskanzlei und zählte schon länger zu den engen Vertrauten mehrerer Ministerpräsidenten. So fungierte Gerber, der 1990 nach Brandenburg kam, zuvor auch als Büroleiter der sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck und als Leiter der Koordinierungsabteilung in der Staatskanzlei in Potsdam. Angefangen hatte er in der Landespolitik als Mitarbeiter der SPD. Gerber war rund 28 Jahre lang in der brandenburgischen Politik tätig.

Der SPD-Politiker stellte sich gegen die Forderung nach einem schnellen Braunkohleausstieg

Als für Energiefragen zuständiger Minister stellte Gerber sich massiven Forderungen von Umweltverbänden nach einem schnellen Ausstieg aus der Verstromung der klimaschädlichen Braunkohle entgegen. Rund um Cottbus, die zweitgrößte Stadt Brandenburgs, hängen in der Lausitz in den Tagebauen und Kraftwerken Tausende Arbeitsplätze an der Energieproduktion aus Braunkohle.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will bis zum 19. September einen neuen Wirtschaftsminister benennen. Gerber habe seine Entscheidung in Verantwortung für seine Familie und das Amt getroffen, sagte Woidke.

In Potsdam wird erwartet, dass der Regierungschef zugleich auch entscheidet, ob die Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Diana Golze, im Amt bleiben soll. Der Gesundheitsministerin, die auch Vorsitzende der Linkspartei in Brandenburg ist, werden von der Opposition schwere Versäumnisse in einem Skandal um den illegalen Handel mit Krebsmedikamenten vorgeworfen. Sie will Ende August den Bericht einer Expertenkommission dazu vorlegen.