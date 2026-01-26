Als Britta Müller im Herbst 2024 als Ministerin für Gesundheit und Soziales in Brandenburg berufen und damit auch die Zuständigkeit für Frauen- und Gleichstellungspolitik im Land übernahm, hatte zumindest Michaela Rönnefahrt vom Frauenhaus Neuruppin keine Bedenken. Man hatte ja keine negativen Erfahrungen mit der BSW-Politikerin, man hatte gar keine. Müller kam aus der Gesundheitspolitik und hatte sich ansonsten vor allem für Volleyball engagiert. Etwas mehr als ein Jahr später sagt Rönnefahrt, und sie klingt dabei erschöpft und wütend zugleich: „Es macht mich fassungslos.“
Arbeitet die Sozialministerin gegen die Frauen?
Britta Müller, Ressortchefin in Brandenburg und bis vor Kurzem BSW-Mitglied, hält Geld für den Gewaltschutz zurück. Die betroffenen Frauenrechtsorganisationen fühlen sich im Stich gelassen. Ist es Vorsatz oder Unvermögen?
Von Meredith Haaf, Potsdam
