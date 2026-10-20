Nach einem brutalen Angriff von Teenagern vor einer Schule in Frankfurt (Oder) hat der Oberbürgermeister der Stadt zu einem sachlichen und respektvollen Miteinander aufgerufen. „Wir werden nach diesem Vorfall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, kündigte Axel Strasser (parteilos) auf Instagram an. „Die Wut, die Sorgen und die Forderungen nach Konsequenzen kann ich sehr gut nachvollziehen.“ Etwa zehn Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren hatten am Mittwoch vor einer Oberschule auf einen 14 Jahre alten Schüler eingetreten und ihn geschlagen - auch gegen den Kopf und als er bereits am Boden lag. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um Kinder und Jugendliche mit deutscher, polnischer, russischer und syrischer Nationalität. Ihre Taten hatten sie gefilmt und das Video über das Internet verbreitet, was Fassungslosigkeit auslöste.