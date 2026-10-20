Nach einem brutalen Angriff von Teenagern vor einer Schule in Frankfurt (Oder) hat der Oberbürgermeister der Stadt zu einem sachlichen und respektvollen Miteinander aufgerufen. „Wir werden nach diesem Vorfall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, kündigte Axel Strasser (parteilos) auf Instagram an. „Die Wut, die Sorgen und die Forderungen nach Konsequenzen kann ich sehr gut nachvollziehen.“ Etwa zehn Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren hatten am Mittwoch vor einer Oberschule auf einen 14 Jahre alten Schüler eingetreten und ihn geschlagen - auch gegen den Kopf und als er bereits am Boden lag. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um Kinder und Jugendliche mit deutscher, polnischer, russischer und syrischer Nationalität. Ihre Taten hatten sie gefilmt und das Video über das Internet verbreitet, was Fassungslosigkeit auslöste.
Die Polizei habe nach der Attacke reagiert, mit den Eltern der Tatverdächtigen gesprochen und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. „Jetzt geht es darum, die Tat vollständig aufzuklären und festzustellen, welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben“, erklärte Strasser. Er bitte um Vertrauen in die Arbeit der zuständigen Behörden. Nach den Herbstferien würden Polizei und Ordnungsamt verstärkt im Umfeld der Frankfurter Schulen und auf den Schulwegen präsent sein, kündigte der Oberbürgermeister an. „Hier stellen Jugendgruppen die Machtfrage“, ordnete Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) auf Instagram ein. „Sie stellen die Frage: Wer hat das Sagen auf Potsdams Straßen oder Frankfurts Schulhöfen?“ Ihm sei wichtig, darauf mit dem Rechtsstaat zu antworten und „gruppendynamische Gewaltprozesse“ nicht laufen zu lassen. Für den Abend hatte die AfD zu einer Demonstration in Frankfurt (Oder) aufgerufen. In der Ankündigung sprach sie von „Migrantengewalt“.